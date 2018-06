Green Evelien geeft lezing in bib 06 juni 2018

02u57 0

Green Evelien, specialiste in ecologische eenvoud, komt op donderdag 14 juni naar de bibliotheek van Beringen. Ze geeft er om 20 uur de lezing 'Van Afvalbesparing naar Zero Waste'. Met haar gezin van vijf heeft ze slechts één bokaal afval per jaar en ze deelt dan ook graag haar kennis en ervaring. "Je gaat naar huis met veel praktische tips hoe ook jij met minder afval en dus meer zero waste kunt gaan leven," aldus schepen van de Bibliotheek, Dave Schops (sp.a). Deze lezing is gratis, maar er wordt wel gevraagd om even in te schrijven via bibliotheek@beringen.be of T 011/45.08.10. (BVDH)