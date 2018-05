Gratis lezing Kimpen 19 mei 2018

Gezondheidscoach Sonja Kimpen geeft op dinsdag 5 juni om 20 uur een lezing in het Casino van Beringen. Met haar enthousiasme, ervaring en humor wil ze geïnteresseerden verlossen van alle mogelijke excuses om niet fit en energiek te zijn. "Sonja Kimpen heeft roots in Beringen en wil daarom speciaal voor de Beringenaar gratis een presentatie komen geven over hoe je meer energie en meer plezier in je leven kan brengen door een aangepaste voeding en beweging", laat Thomas Vints (CD&V), schepen van Welzijn weten. Tijdens de presentatie worden vijf boeken en twaalf mindfood-pakketten ter waarde van 50 euro verloot. (BVDH)