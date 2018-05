Gosha Rosinska-Peeters versterkt VOLUIT 26 mei 2018

Eind februari nam N-VA-voorzitter Gosha Rosinska-Peeters ontslag omwille van interne strubbelingen. Zij maakt nu de overstap naar de nieuwe lijst 'VOLUIT'. "Ik kan er werken aan hun lokaal en open project, zonder me in mijn ideologische vrijheid te beperken", laat ze verstaan.





Rosinska-Peeters heeft naar eigen zeggen haar lessen getrokken uit het verleden. "VOLUIT maakt abstractie van de politieke afkomst van de kandidaten en stelt lokale noden boven partijbelangen en klassieke politieke tegenstellingen. Het zijn immers niet de ideologieën of de partijpolitieke uitgangspunten die het verschil maken op het lokale niveau, wel de mensen. Ik voel me aangesproken door het initiatief en ga er met plezier mijn schouders onder zetten. Ik ben best fier om tussen deze Beringse politieke kleppers te mogen staan, mijn nieuwe politieke familie."





An Moons van VOLUIT is erg tevreden met de aanwinst: "Wij kennen Gosha als een zeer sociaal en geëngageerd persoon die begaan is met wat er leeft in Beringen en deelgemeenten en die een aanspreekpunt wil zijn voor haar medeburger. We zijn er dan ook van overtuigd dat Gosha als gedreven en inspirerend ambassadeur binnen ons team verder invulling zal kunnen geven aan haar maatschappelijk en politiek engagement." (BVDH)