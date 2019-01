Golazo haalt Baloise Belgium Tour naar thuisstad Beringen: “We willen tonen dat Beringen koers ademt” Birger Vandael

28 januari 2019

15u32 0 Beringen Op 16 juni komt de slotetappe van de Baloise Belgium Tour aan in Beringen. Organisator Golazo kiest dus voor haar eigen thuisstad als eindpunt van deze wielerwedstrijd. “Het is voor ons de ideale gelegenheid om te tonen dat Beringen koers ademt", onderstreept burgemeester Thomas Vints (CD&V).

De Baloise Belgium Tour (de voormalige Ronde van België) is een rittenwedstrijd die normaal altijd eind mei plaatsvindt. Omwille van de concurrentie met voornamelijk de Ronde van Italië is deze wedstrijd opgeschoven naar midden juni, waardoor het de ideale voorbereidingswedstrijd wordt voor het Belgisch kampioenschap in Gent. Vorig jaar kwam de wedstrijd aan in Tongeren, dat is nu de startplaats van de slotetappe. Daarin rijdt men naar de mijnstad waar nog twee lokale rondes worden afgelegd. De aankomstplaats is nog niet gekend, er werden wel een drietal mogelijke rondes uitgetekend.

Wielerstad

Met het mountainbikeparcours op de mijnterrils en het innovatiecentrum Bike Valley is Beringen zich steeds meer aan het profileren als de Limburgse wielerstad. “Die dag zal er ook een toertocht en wedstrijd voor mountainbikers worden georganiseerd”, kondigt schepen van Sport Tijs Lemmens (VOLUIT) aan.

De komende weken en maanden wordt het volledige programma van de wielerwedstrijd bekend gemaakt en wordt ook de slotetappe naar Beringen nog verder uitgetekend. “We willen zoveel mogelijk van Beringen laten zien”, is schepen van Evenementen Werner Janssen (N-VA) duidelijk.

Opvallend is dat Golazo na de organisatie van ongeveer 150 events voor het eerst kiest voor Beringen, waar 100 werknemers van Golazo werken. “Het was zo voor de hand liggend dat we het nooit gevraagd hebben", stelt directeur Nick Van Den Bosch. “We gaan er alles aan doen om er een groot feest van te maken." De bedoeling is om een projectmatige samenwerking met de stad op te zetten en in de toekomst het partnership verder uit te bouwen.

Toeristische troeven live op televisie

De Baloise Belgium Tour krijgt naar goede gewoonte toppers uit de lage landen aan de start. Ook veldrijders zijn elk jaar tuk op een goede prestatie, zo wonnen Wout Van Aert en Mathieu van der Poel allebei al een etappe in deze wielerwedstrijd. “Met Paal op Stelten hebben we ervaring met het organiseren van grote events, maar we hebben altijd gezegd dat we nog grotere dingen wilden organiseren. Deze wielerwedstrijd is meteen een topper", zegt Vints. “We mochten in december ook al de #sportersbelevenmeer-award van Sport Vlaanderen ontvangen. Dankzij de live-uitzending van de Baloise Belgium Tour op televisie (via Sporza, RTBF en Eurosport) verbeteren we nu ook de visibiliteit van Beringen en zetten we onze toeristische troeven in de kijker. Bovendien is de koers altijd gratis. Sporten verbindt en zal de mensen samenbrengen.”