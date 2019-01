Getuigen houden drie inbrekers in bedwang Toon Royackers

31 januari 2019

17u02 0 Beringen De lokale politie heeft woensdagavond opnieuw drie inbrekers kunnen vatten. Kort voor half zes zagen buurtbewoners enkele verdachte personen aan het werk langs de Witte Weg in Koersel.

De lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo snelde meteen met verschillende ploegen ter plaatse. Enkele buurtbewoners hielden daar al drie jonge mannen onder bedwang. Het trio was binnen gedrongen in een woning die momenteel gerenoveerd wordt. Ze hadden zelfs al verschillende goederen klaar gezet om mee te nemen. De drie jongens, twee achttienjarigen en een negentienjarige, werden in de boeien geslagen en meegenomen naar het politiebureel in Beringen. Daar werden ze afgelopen nacht uitgebreid verhoord. De drie jongens uit Beringen zullen gedagvaard worden in snelrecht. Het is trouwens al de derde keer deze maand dat er in Beringen inbrekers op heterdaad gevat worden.