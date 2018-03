Gers Pardoel en De Kreuners op 'Paal op Stelten' 22 maart 2018

Het zomerfestival 'Paal op Stelten' heeft de eerste namen op de affiche bekend gemaakt. Met Gers Pardoel en De Kreuners zullen op zondag 5 augustus enkele grote namen afzakken naar Beringen. De organisatie van het festival is tevreden dat ze het nieuws kunnen bekend maken. "Met de programmatie van De Kreuners mag de organisatie van Paal op Stelten spreken van een overwinning", verwijst schepen van Toerisme en Evenementen Gilbert Lambrechts (sp.a) naar 'Viktoria', de laatste single van De Kreuners. De populaire Vlaamse rockgroep kondigde eerder deze winter hun comeback aan en beloofde alvast hun grote hits te combineren met een fijne greep uit minder bekend werk.





Met Gers Pardoel trok het festival ook een ster van over de grens aan. "Door zijn deelname aan 'Liefde voor muziek' kende zijn populariteit een enorme boost en werd hij heel snel opgenomen in de harten van het Vlaamse publiek", aldus Lambrechts. Het festival vindt plaats van 3 tot 5 augustus. Op de eerste dag richt het programma zich op rock, zaterdag staat in het teken van dance. De tickets zijn vanaf vandaag te koop. Het volledige programma wordt weldra bekend gemaakt en is te vinden op www.paalopstelten.be. (BVDH)