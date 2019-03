Gemeente neemt stappen na bezorgdheden rond luchtkwaliteit Tervant BVDH

13 maart 2019

11u49 1 Beringen Eind januari bleek dat de Vlaamse Milieumaatschappij in deelgemeente Tervant bezig is met het opmeten van de luchtkwaliteit, omdat deze hier slecht zou zijn. Op de gemeenteraad van maandagavond kwamen de bezorgdheden opnieuw naar boven.

Het waren Kobe Sneyers (fractieleider Groen) en Gilbert Lambrechts (sp.a) die schepen van Milieu Tijs Lemmens (VOLUIT) het vuur aan de schenen legden. Die legde uit dat een studie van VITO, beëindigd in november 2014, als nulmeting wordt beschouwd. “Met afvalverbrandingsoven Bionerga maakten we wel de afspraak dat de meetapparatuur vroeger geïnstalleerd en geactiveerd zal worden zodat een effectieve meting voor de opstart als referentie zal dienen.”

Lemmens besluit met de boodschap dat mensen niet onnodig bezorgd moeten gemaakt worden. “Alle objectieve rapporten en metingen tonen aan dat de luchtkwaliteit in Beringen goed tot zeer goed is en er dus absoluut geen reden is om te denken dat er gevaar is voor de gezondheid. Elke (nieuwe) vaststelling van mogelijk risico wordt onderzocht.”