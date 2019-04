Gemeente krijgt 50.000 euro subsidie voor ‘buddywerking’ kwetsbare mensen BVDH

02 april 2019

12u20 0 Beringen De gemeenteraad heeft maandagavond een samenwerkingsovereenkomst met vzw DOMO goedgekeurd. Deze kwam tot stand nadat coördinerend minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) een ingediend projectdossier met als titel ‘Persoonlijke en duurzame netwerkversterking bij mensen in armoede’ groen licht gaf.

De komende drie jaren (2019-2021) ontvangt stad Beringen de maximale subsidie van 50.000 euro om het persoonlijk netwerk van mensen in kwetsbare situaties te versterken. “De voorbije jaren was de organisatie al actief in Beringen rond gezinsondersteuning aan huis”, zegt burgemeester Thomas Vints (CD&V).

“De bestaande buddywerking komt onder de vleugels van vzw DOMO. Er zal vooral aandacht gaan naar de werving, opleiding en coaching van vrijwilligers enerzijds en de juiste ‘match’ vinden tussen vrijwilliger en gezin of nieuwkomers anderzijds”, gaat schepen van Welzijn Hilal Yalçin (CD&V) verder. “Het zijn immers de vrijwilligers die door hun tijdelijke aanwezigheid in een gezin of als buddy bij nieuwkomers een serieuze surplus kunnen betekenen wat de deelname aan het maatschappelijk leven betreft”, besluit burgemeester Thomas Vints.