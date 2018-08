Gemeente en kinderdagverblijf trotseren hitte 03 augustus 2018

02u38 0 Beringen De hitte van de laatste weken zorgt overal voor extra maatregelen. Ook bij de stad Beringen en kinderdagverblijf Karbonkeltje in Overpelt.

In Beringen wordt er gestart om 7 uur op de werkplaatsen en wordt via waterfonteinen extra water voorzien. In het stadhuis kunnen de personeelsleden werken in de frisse schepenzaal die voorzien is van airco en ook aan de bezoekers wordt gedacht. "In het stadhuis volg je de waterdruppelstickers op de vloer voor een verfrissend glaasje water", aldus schepen Anne Wouters-Cuypers (CD&V). "Ook in de bibliotheek wordt de waterfontein volop gebruikt door de bezoekers."





In het kinderdagverblijf laat men de kinderen extra drinken.





"Ze voelen zelf nog niet aan wanneer ze dorst hebben", onderstreept algemeen coördinator Els Vossen. "We doen open vanaf 6 uur en tot 9 uur verluchten we alles, om daarna de warme lucht buiten te houden. Op het warmste moment van de dag wordt er niet buiten gespeeld. We proberen de zon buiten te houden door schaduwdoeken en hier en daar lakentjes voor de ramen te hangen en schaduw te creëren. We vragen bovendien dat de kinderen komen in aangepaste kledij. We mogen geen water te verspillen, dus waterspelletjes zijn niet echt mogelijk. Wel letten we erop dat de kinderen rustige activiteiten doen waarbij ze zich niet hard in het zweet jagen." (BVDH)