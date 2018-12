Gemaskerde mannen proberen in te breken bij Argenta Toon Royackers

11 december 2018

19u20 1

Verschillende gemaskerde mannen hebben dinsdagmorgen geprobeerd binnen te breken in het Argenta bankkantoor langs de Koerselsesteenweg in het centrum van Beringen. Getuigen werden omstreeks vier uur gewekt al door het kabaal van de bende. Toen ze buiten keken, zagen ze gemaskerde en gewapende mannen aan het werk. Zij probeerden op dat moment een zijraam van het kantoor te forceren, maar raakten gelukkig toch niet binnen. Zonder buit dropen de boeven uiteindelijk weer af. Het gerechtelijk labo kwam in de loop van dinsdagmorgen nog ter plaatse voor een sporenonderzoek.