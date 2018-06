GAS-reglement op komst (zonder lokale accenten) 14 juni 2018

In Beringen zal dit najaar wellicht een GAS-reglement verschijnen. Zo kunnen kleinere inbreuken met financiële en alternatieve sancties bestraft worden. Ook oppositiepartij N-VA Beringen reageert tevreden, al mist het lokale accenten. "Wij hadden bijvoorbeeld graag een sanctie gezien voor het roken op de zandstrandjes van de Paalse Plas en het Koersels Fonteintje", zegt Jessie De Weyer. "We vernemen van de diensten echter dat men eerst een eenvormige codex wil voor Beringen, Ham en Tessenderlo. Hopelijk is er nadien nog de mogelijkheid om de codex af te stellen op eventuele specifieke noden van onze stad." Wesley Jeunen (N-VA) kreeg dan weer de garantie dat er aan een communicatiestrategie met het oog op de burger gewerkt wordt. De gemeenteraad buigt zich op 25 juni opnieuw over het reglement. (BVDH)