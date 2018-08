GAS-boetes tegen illegale zwemmers 19-JARIGE JONGEN VERDRINKT NA AVONDLIJKE ZWEMPARTIJ IN PAALSE PLAS TOON ROYACKERS

08 augustus 2018

02u35 0 Beringen De stad Beringen gaat op termijn ook GAS-boetes uitschrijven tegen illegale zwemmers in de Paalse Plas. Daar mag vanaf de middag tot 19 uur 's avonds wel gezwommen worden. Maar veel avonturiers nemen ook 's avonds graag nog snel een frisse duik, met alle risico's van dien. Maandagavond verdronk zo een 19-jarige Afghaan tijdens een avondlijke zwempartij.

Het was de vader van de jongen die kort na 21 uur in paniek het fietscafé aan het strand van de Paalse Plas binnen viel. Hij kon zijn zoon niet meer zien in het water, en hij reageerde niet meer op zijn geroep. Een MUG-team en een ambulance waren samen met een duikploeg van de brandweerzone Zuid West Limburg snel ter plaatse. Die konden de jongeman ook meteen op het droge krijgen. Maar volgens getuigen had de man op dat moment al ruim een kwartier onder water gelegen. Het slachtoffer was al in coma, en hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar bezweek hij later op de avond aan het opgelopen zuurstoftekort. De lokale politie van Beringen, Ham en Tessenderlo kwam het tragische ongeval onderzoeken. Enkele getuigen werden daarvoor verhoord. Het is niet de eerste keer dat zwemmers in de problemen komen in de Paalse Plas. Maar het hele domein afschermen is volgens de gemeente geen optie. Een aangeslagen schepen van Sport Dave Schops kwam maandagavond nog ter plaatse.





"Als de rode vlag uithangt is het duidelijk dat er niet gezwommen mag worden net zoals aan onze kust," legt de schepen uit.





Gevaarlijke onderstromingen

"Ondanks de hitte van de voorbije weken kan het water soms nog bijzonder koud zijn. Bovendien zijn er door bronnen die hier ontspringen gevaarlijke onderstromingen die zwemmers kunnen verrassen. Daarom is het gevaarlijk om zonder toezicht te zwemmen. Helaas zijn er toch avonturiers die het risico blijven nemen." De politie controleert wel regelmatig aan de Plas, en ze zal dat de volgende dagen zeker opnieuw doen. Maar permanent alle zones in het oog houden is volgens de gemeente gewoon onbegonnen werk. Ook burgemeester Maurice Webers riep daarom op om het zwemverbod strikt na te leven, in het belang van de eigen veiligheid. Zelfs dinsdagmorgen, enkele uren na het dramatische ongeval moest de politie alweer enkele illegale zwemmers uit het water halen. Die verklaarden dat ze de rode vlag niet gezien hadden.





Omdat de politie ook niet altijd kan controleren heeft de gemeenteraad inmiddels een gasreglement goedgekeurd. Dat zal ambtenaren in de toekomst toelaten om zelf ook controles te doen, en desnoods een GAS boete uit te schrijven als ze illegale zwemmers betrappen. Dat nieuwe gasreglement zal in de loop van het najaar in werking treden.