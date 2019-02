Fotografie centraal in galerij Bel Art BVDH

28 februari 2019

13u22 0

In maart kun je in Galerij Bel-Art in de Wisselstraat 22 in Paal een kleine selectie zien van het vele fototalent in Beringen. De expo toont enerzijds pure fotografie, maar ook kunstenaars die werken met fotografie. Van Islamlerares Hatice Baloglu en voormalig schoolmeester Gilbert Claes tot Instagramfenomeen Michiel Pieters en journalist Hans Put, iedereen heeft er een plekje.