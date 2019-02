FOTOALBUM: Pure nostalgie in oude gebouwen Sinte-Lutgartsite BVDH

25 februari 2019

Vandaag raakte bekend dat de Sinte-Lutgartsite in het centrum van Beringen tijdelijk dienst zal doen als de locatie voor winkels, horeca, kantoor- of werkruimtes. Sinds de verhuis in 2017 staan de oude schoolgebouwen leeg. Onze fotografe en oud-leerlinge Mine Dalemans nam eens een kijkje naar hoe de school er nu uitziet. De resultaten vind je in onderstaand album: