FOTOALBUM: 450 leerlingen van De Beerring lopen in eigen Klimaatmars, stadsbestuur reageert meteen met aankondiging klimaatplan Birger Vandael

07 februari 2019

17u18 2 Beringen Vandaag organiseerde basisschool De Beerring haar eigen klimaatmars. Het idee kwam van enkele leerlingen van het vijfde leerjaar die aandachtig naar Karrewiet hadden gekeken en aan hun juffrouw vertelde dat ze dit ook wilden doen.

Directeur Geert Wauters vond het een goed idee om de leerlingen te laten meewerken aan het klimaatprotest op hun niveau. “We doen elk jaar al mee aan de Wereldvoedseldag, de Dikketruiendag en de Wereldwaterdag. Het leek ons een goed idee om deze initiatieven eens te koppelen aan de klimaatproblematiek. Belangrijk voor ons was om dit te doen vanuit het perspectief van een kind. Het moest duidelijk zijn waarvoor ze zouden opkomen en wat ze zelf kunnen doen aan het probleem. We stappen dus mee omdat we iets willen doen aan het klimaat. Enkel de leerlingen van de lagere school wandelden mee, de kleuters vinden we nog wat te jong hiervoor.”

10 beloftes

Concreet stelden de leerlingen tien beloftes voor aan burgemeester Thomas Vints (CD&V) en schepen van Milieu Tijs Lemmens (VOLUIT). Dat ging over het drinken van kraantjeswater, het gebruik maken van de fiets en het carpoolen. Via de markt wandelden de 450 leerlingen van de ene vestiging naar de andere. Ouders en grootouders werden op voorhand al uitgenodigd om vrijblijvend mee te wandelen. “We maakten wel kartonnen borden, maar niet met de soms erg ludieke opschriften die je in de grootsteden ziet. Dat was niet de bedoeling”, geeft Wauters nog mee.

Lemmens was blij dat de leerlingen zich inzetten voor zo’n doel. “Het is altijd fijn te mogen vaststellen dat jongeren op die leeftijd zich betrokken voelen bij het klimaatbeleid. Ik vind het goed dat men niet alleen de overheid vraagt om maatregelen te nemen, maar zelf ook maatregelen neemt voor het klimaat. De stad deelt hun bezorgdheden en stimuleert het personeel ook om met de fiets te komen werken of om thuis te werken. Daarnaast kijken we of elektrische voertuigen mogelijk zijn en letten we op het energieverbruik bij nieuwbouwprojecten. Bovendien zetten we in op digitalisering en auto- of fietsdelen.”

Drinkwaterfonteinen

Lemmens kondigt ook een klimaatplan voor Beringen aan waarbij burgers kunnen participeren. “We hebben ook het charter ‘drinKraantjeswater-gemeente’ ondertekend en blijven ons verder inzetten. In 2019 plaatsen we acht bijkomende drinkwaterfonteinen. In De Beerring staat er nog geen, dus we willen hen hier graag bij helpen.”