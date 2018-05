Fluo-Flits-Fuif brengt 800 euro op voor Benefits4Kids 25 mei 2018

De kindergemeenteraad van Beringen heeft een Fluo-Flits-Fuif gehouden in de vroegere betaalzaal op be-MINE. Deze activiteit bracht 78 enthousiaste tieners op de been, die zich hebben kunnen uitleven op de bekendste dancehits van het moment. In totaal bracht het event 790 euro op. Schepen Dave Schops (sp.a) zorgde met een kleine bijdrage voor het ronde getal 800 euro. Dit bedrag wordt geschonken aan Benefits4Kids. "De kindergemeenteraad heeft hierdoor een verschil gemaakt voor kansarme kinderen uit de regio Beringen", zegt Schops.





(BVDH)