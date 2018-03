Flue-Flits-Fuif voor goede doel 23 maart 2018

Op vrijdag 13 april organiseert de kindergemeenteraad een tieneractiviteit met een heuse Fluo-Flits-Fuif ten voordele van het goede doel. Tijdens deze themafuif is er mogelijkheid tot lasershooten en gamen. Dit jaar werd er als goed doel gekozen voor het lokale initiatief 'Benefits 4 kids'. Dat is een vereniging die kansarme kinderen uit Beringen ondersteunt. Het event vindt plaats van 18 tot 22 uur in de betaal- en badzaal van de voormalige mijngebouwen op be-MINE. Het is bedoeld voor tieners van 10 tot 14 jaar. "Voor degenen die zichzelf nog willen pimpen voor de afsluitende fluo-fuif zijn er workshops fluopainten en coole kapsels," zegt Dave Schops (sp.a), schepen van Vrije Tijd. Inschrijven gaat via www.beringen.be/jeugd en kost 10 euro. Daarvoor krijg je twee consumpties en een kindvriendelijke cocktail. (BVDH)