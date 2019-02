Flitsende Fuo Fuif voor tieners BVDH

26 februari 2019

09u51 0 Beringen Met de krokusvakantie in zicht, hebben de jongeren in Beringen heel wat om naar uit te kijken. “Tijd om de dansbenen in te smeren en een goed feestje te bouwen! Dat doen we woensdag 6 maar op de enige echte tienerfuif: de Flitsende Fluo Fuif”, kondigt schepen van Jeugd Jessie De Weyer (N-VA) aan.

Het feestje begint woensdag om 19 uur en vindt plaats in Club 9. Alle feestvierders worden gevraagd hun leukste fluokledij en fluoaccesoires aan te trekken. “Alleen feesten is misschien wat eentonig voor jou? Daarom hebben we heel wat activiteiten voor je klaar staan. Er zijn verschillende workshops: een cool kapsel creëren bij elkaar of elkaar schminken, dat kan zeker!”, gaat De Weyer enthousiast verder. “ Je kan ook een leuk tasje maken met de zeefdruktechniek. Daarnaast hebben we nog game zones, kan je je eigen mocktail maken en kan je met je vrienden ‘kickeren’ of op de sjoelbak spelen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon samen chillen. Iedereen vanaf geboortejaar 2008 of ouder is welkom!”