Flipie nog tot eind maart in de bib 23 maart 2018

Nog tot het einde van de maand maart kan je in de bib van Beringen 'hallo' gaan zeggen tegen Flipie. Flipie is bedacht door de leerlingen van het tweede leerjaar van vrije basisschool De Beerring. Hij kan spinnen opsporen en helpt leerlingen van hun spinnenfobie af. Studenten van Hogeschool PXL ontwikkelden het concept en maken er op dit moment een werkend prototype van.





"Dit is een uniek project en een mooie samenwerking tussen studenten van verschillende onderwijsniveaus, die als gelijken de koppen bij elkaar steken om 'droommachines' te realiseren," zegt Dave Schops (sp.a), schepen van de Bibliotheek. (BVDH)