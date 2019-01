Flanders’ Bike Valley maakt koelkledij voor Spelen in Tokio Birger Vandael

04 januari 2019

15u43 1 Beringen Sport Vlaanderen laat met het oog op de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio in 2020 innovatieve koelkledij maken voor onze topsporters. Flanders’ Bike Valley uit Beringen krijgt hierbij de trekkersrol bij het zoeken naar innovatie oplossingen. Het bedrijfsnetwerk voor de Vlaamse wielerindustrie wordt dus cruciaal bij de weg richting eremetaal.

De zoektocht naar innovatieve koelkledij is niet nieuw. Ook in de voorbereiding op de Spelen van 2008 in Peking en bij de wereldkampioenschappen wielrennen van 2015 in Doha werd er reeds rond deze problematiek gewerkt. Voorafgaande inspanningstests in klimaatkamers werden dan bij alle geselecteerde sporters uitgevoerd, om hun behoeftes op het vlak van thermoregulatie te kunnen inschatten. In Tokio is er in de zomer een warm en vochtig klimaat met gedurende 22 dagen een temperatuur boven 30 graden. De vochtigheidsgraad bedraagt meer dan 70 procent. Met het WK Atletiek 2019 in Doha en het WK voetbal 2022 in Qatar zijn er overigens nog grote sportevenementen in de hitte op komst.

IJsvesten kunnen de extreme omstandigheden in Tokio niet aan Philippe Muyters (N-VA)

Een lichaam dat oververhit raakt, functioneert en presteert slecht. Het is dus aan Sport Vlaanderen om dat nadeel om te buigen in een voordeel. “We zijn op zoek naar de beste manier om onze topsporters te omkaderen op de Olympische Spelen. Vandaag zijn er al heel wat oplossingen zoals ijsvesten, maar die kunnen de extreme omstandigheden van Tokio niet aan en zijn niet handig in gebruik. Door innovatieve uitrusting te voorzien die beter is dan wat er vandaag te verkrijgen is, helpen we hen topprestaties te leveren en zorgen we bovendien voor een competitief voordeel voor onze sporters.”, zegt Vlaams minister van Sport en Innovatie Philippe Muyters (N-VA).

Sport Vlaanderen schreef bijgevolg een innovatieve overheidsopdracht uit. Het besloot samen met het Programma voor Innovatie Overheidsopdrachten (PIO) om in zee te gaan met een consortium van zes partners. Zij zoeken oplossingen om de Vlaamse topsporters voor, tijdens, tussen en na hun prestaties af te koelen. Cruciaal daarbij is de rol voor Flanders’ Bike Valley. In 2016 werd dit innovatiecentrum geopend en sindsdien groeide het snel. Dit voorjaar kwam zelfs Koning Filip op bezoek.

Specifieke rol voor elke partner

Om koelende truitjes te ontwikkelen die de Vlaamse atleten kunnen dragen tijdens de wedstrijden, zal Bioracer focussen op de thermoregulerende eigenschappen die textiel kan bieden (diverse materialen in diverse weefpatronen). Devan Chemicals zal nagaan hoe chemische coatings het koelende effect van dit textiel nog verder kunnen verhogen. Naqi brengt dan weer zijn expertise over koelende gels binnen. Inuteq zal een nieuw type koelvest ontwikkelen. Dit nieuwe type zal beter, nauwkeuriger en op maat van de individuele atleet het lichaam afkoelen en tegelijkertijd beduidend praktischer zijn in gebruik dan de bestaande ijsvesten. Ook de Vrije Universiteit Brussel ondersteunt Bike Valley bij het testen van de koelende kledij. Dat zal gebeuren in de fictieve klimaatkamers en windtunnels.

“Ik ben trots dat Sport Vlaanderen ervoor gekozen heeft om via een innovatieve overheidsopdracht op zoek te gaan naar topmateriaal voor onze sporters”, besluit Muyters. “Zo kunnen we het beste wat Vlaanderen in huis heeft op technologisch en ondernemersvlak inzetten om onze sporters optimaal te helpen bij topwedstrijden én Vlaanderen ook op innovatief vlak op zo’n internationaal event op de kaart zetten.”