Fietsster (41) zwaargewond 02u26 0

Op de Beringenbaan in Diest is het zaterdag tot een botsing gekomen tussen een 41-jarige fietsster uit Beringen en een 15-jarige voetganger uit Diest. De fietsster liep zware verwondingen op en werd overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven. Haar toestand was zorgwekkend. De voetganger, die lichtgewond raakte, werd overgebracht naar het ziekenhuis van Diest. (MMM)