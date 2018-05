Fietsschool met succes afgerond 18 mei 2018

De fietsschool in Beringen is met succes afgerond. Drie keer per week tussen april en mei kwamen de deelnemers samen om te leren fietsen. Na enkele lessen werd er met iedereen een kleine fietstocht gemaakt over het kolenspoor. Met het initiatief wil de stad de inwoners alle kansen geven om mobiel te zijn. "Dat is een basisvoorwaarde om vooruit te komen in het leven. Onderzoek toont aan dat er een relatie is tussen sociale uitsluiting en mobiliteit", legt schepen van Welzijn Thomas Vints (CD&V) uit. De stad kondigt een vervolg van de fietsschool aan. (BVDH)