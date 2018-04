Fietsschool aan Mijnstadion 21 april 2018

Twee keer per jaar zal de stad Beringen een fietsschool organiseren met mobiel 21. Dat is een organisatie die inzet op duurzame mobiliteit. Lokale vrijwilligers worden opgeleid om op hun beurt de cursus te begeleiden. De doelstelling van de Fietsschool is fietsen bij Beringenaren promoten. Het is een lokaal initiatief dat zich richt naar doelgroepen die niet vertrouwd zijn met de tweewieler. De fietsschool vindt plaats aan het Mijnstadion, op de afgesloten parking waar voldoende ruimte is. (BVDH)