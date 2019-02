Fietsers worden verwend in april BVDH

14 februari 2019

17u32

Beringen wordt steeds meer de stad voor fietsers. Heel wat bedrijven uit de wielerwereld (Ridley, Golazo, Flanders’ Bike Valley) zijn hier gevestigd en in april organiseert Beringen een aantal events speciaal voor fietsers. Op zondag 7 april is er bijvoorbeeld de zevende GP Plakkattenberg in Koersel, een wedstrijd voor nieuwelingen en beloften/elite zonder contract. Dat weekend organiseren de Opoeterse Mountainbikeclub en de stad Beringen de ‘Grote Prijs MTB Stad Beringen’ op het MTB-Park be-MINE. Nieuw dit jaar is het E-bike event op 13 en 14 april op het MTB-Park van be-MINE. Dit is een organisatie van Ben Gielen en Arne Beysen in samenwerking met de fietsenwinkel ‘Get fixed’. Tijdens dit 2-daags evenement kan je er alle soorten elektrische fietsen testen, GPS- tochten, E-MTB workshops, en zelfs een MTB wedstijd voor E-bikes op zondag. Dit is een primeur in België. Op zondag 14 april vindt er ook nog een ATB-cross plaats op de Vossenberg in Korspel. Dit is een recreatief criterium waarbij de renners aan een 20 tal wedstrijden op jaarbasis kunnen deelnemen. Per wedstrijddag wordt men ingedeeld in 6 verschillende categorieën.