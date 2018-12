Fair cadeau onder de kerstboom? Snel naar de Wereldwinkel BVDH

14u47 0 Beringen Wie genoeg heeft van ‘made in China’ onder de kerstboom, kan tijdens de kerstvakantie ook kiezen voor faire cadeautjes van de Oxfam-Wereldwinkel.



“Elk cadeau uit de Wereldwinkel vertelt een eigen verhaal. Het komt van een producent die gespecialiseerd is in zijn of haar vak. Een kleinschalige speler die van Oxfam-Wereldwinkels kansen krijgt, omdat eerlijke handel zorgt voor duurzame ontwikkeling. Kortom: een cadeau waar iedereen blij van wordt!”, vat Tine Vandezande van Wereldwinkel Beringen samen.



Ook de “superlieve inpakdame die van elk cadeau een pareltje maakt”, is een reden om zeker een bezoekje te brengen aan deze zaak in de Onze-Lieve-Vrouwstraat. Zij is niet alleen een inpakster, maar ook een inpak-STER. Ook op zondagen en op 24 december is de winkel nog open.