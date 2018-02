Facelift voor Kioskplein 20 februari 2018

Het prachtige Kioskplein staat bekend als één van de mooiste pleinen van Limburg. Om deze schoonheid te bewaren, zal de stad er enkele werkzaamheden doorvoeren. Concreet is de bodembedekkende beplanting toe aan een facelift. Daarom zullen er 4.000 struikklimopplanten als vervanging komen. Die zullen op één jaar tijd de ondergrond bedekken met groen, waardoor onkruid geen kans meer heeft. "Met deze omvorming geven we in de herfst een feestmenu aan de bijen, die zich kunnen tegoed doen aan de talrijke bloemen van de klimop. Bij deze werken hoort ook het vervangen van enkele sierkerselaars die slecht groeiden. Ook op andere plaatsen in Beringen kan je nog groenwerken spotten. Zo wordt een deel van de beplanting aan het voorplein van de mijngebouwen vernieuwd en worden diverse laanbomen aangeplant," klinkt het. (BVDH)