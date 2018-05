Extra onderzoek naar onderwijs in gemeente 16 mei 2018

De N-VA-fractie stelde op de gemeenteraad een aantal vragen over de deelname van kinderen aan het onderwijs in Beringen. Uit cijfers die gepubliceerd werden in de stadsmonitor 2018 bleek immers een sterke daling in vergelijking met 2009. Hoewel er geen rekening wordt gehouden met de in- en uitstroom, vormen de cijfers volgens de partij toch een indicatie voor de situatie van het Beringse onderwijs. "Uit het antwoord van de schepen leiden we af dat vooral de capaciteitsproblemen aan de oorzaak liggen van deze daling. Daarover is de voorbije maanden al veel inkt gevloeid. Veel ouders kiezen bij voorbaat voor een school in de buurgemeentes omdat ze daar zeker zijn van hun eerste keuze. We zijn blij te vernemen dat schepen Vints (CD&V) de situatie erkent en deze verder zal onderzoeken", aldus gemeenteraadslid Wesley Jeunen (N-VA). (BVDH)