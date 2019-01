Ex-leden Groene Mijnkrekels gezocht voor uitvaart broeder Maurice Birger Vandael

14 januari 2019

14u53 1 Beringen Vorige week op 9 januari is Jozef Lemmens, beter bekend als broeder Maurice, overleden op 91-jarige leeftijd. Hij was dirigent en stichter van de Groene Mijnkrekels, waardoor hij heel wat mensen heeft geïnspireerd en beroerd. Daarom is er een oproep naar ex-leden van het koor om tijdens de uitvaartplechtigheid een laatste muzikale ode aan hem te brengen.

Tien jaar geleden organiseerde ‘Citévolk Spreekt’ al een mini-reünie van het zangkoor en zijn dirigent ter gelegenheid van een tentoonstelling rond de school. Inmiddels bestaat dit koor niet meer. Dit wil men tien jaar later nog een keer herhalen. De uitvaartplechtigheid vindt dinsdag 15 januari plaats om 10.30 uur. De initiatiefnemers willen één uur voor de plechtigheid reeds samenkomen in de Mijnkathedraal. Bruno Sprengers, dirigent van meerdere koren, wil alvast dirigeren.

Ben jij een ex Groene Mijnkrekel, en wil je mee een laatste keer hulde brengen aan de man die heel veel kinderen van de cité leerde zingen en/of blokfluit spelen? Laat het dan weten aan de organisatie via swa@hemelaers.be, een sms naar 0479335004 of te reageren via Facebook op de pagina Cité Beringen-Mijn.