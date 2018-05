Event rond Week van de Opvoeding 14 mei 2018

De Week van de Opvoeding loopt zoals steeds van 16 tot 23 mei. De campagne maakt opvoeden en ouderschap bespreekbaar.





"Dit vieren we bij ons in Beringen op zaterdag 19 mei met een verwenmoment voor jonge gezinnen in de bibliotheek.





De stedelijke gezinsraad nodigt hiervoor ook alle gezinnen uit met een kindje geboren in 2017 voor de 'stedelijke babyborrel'," aldus schepen van Welzijn Thomas Vints (CD&V). "Die dag kan je kennis maken met het aanbod voor jonge gezinnen in Beringen via de opvoedingswinkel, IN-Zetje, Kind en Taal, Domo, Landelijke kinderopvang en de Gezinsbond", zegt schepen van de Bibliotheek Dave Schops (sp.a). "Laat je zoon of dochter een glittertattoo plaatsen, knutselen, gezelschapsspelletjes spelen, schminken of een sessie kinderyoga volgen. Proef eens van lekkere fruitpap en maak kennis met het aanbod van de bib en de andere diensten."





Voor de workshop babygebaren zijn om 11.30 uur nog enkele plaatsen vrij die je kan reserveren via bibliotheek@beringen.be.





(BVDH)