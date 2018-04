Enthousiaste (groot)ouders gezocht voor buitenspeelmoment 27 april 2018

02u58 0

De stad Beringen is bezig met een aantal buitenspeelmomenten te lanceren met het oog op aanstaande zomer. "Vanuit de dienst samenleven willen we graag mensen verbinden in hun eigen straat of buurt, want de leukste én veiligste straat is de straat waar mensen elkaar kennen. Daarom zoeken we enthousiaste ouders en grootouders die zich graag willen engageren om de momenten samen met hun buren op poten te zetten", aldus schepen van welzijn Thomas Vints (CD&V). Wie geïnteresseerd is, kan zich aanmelden aan het administratief centrum op één van de twee kick-off momenten op vrijdag 4 mei om 13 uur en zaterdag 5 mei om 10 uur. (BVDH)