Ellis Vanwetswinkel is 46.000ste inwoner 09 maart 2018

Beringen blijft groeien, op 8 maart ontving het schepencollege met fierheid de 46.000ste inwoner van de stad. Die eer is weggelegd voor Ellis Vanwetswinkel, die op 28 december op de wereld kwam. Ellis is het dochtertje van Evelien Polmans en Bart Vanwetswinkel. Haar ouders werden feestelijk onthaald en kregen bloemen en een heuse Beringse beer. "Diezelfde dag werden in Beringen vier baby's geboren, maar de kleine Ellis was de eerste", zegt burgemeester Maurice Webers (sp.a).





(BVDH)