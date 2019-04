Eeuwfeestgebouw staat te koop voor 580.000 euro Birger Vandael

02 april 2019

23u02 0 Beringen De stad Beringen zal het Eeuwfeestgebouw te koop aanbieden. De kandidaat-kopers moeten wel rekening houden met de mogelijkheden voor de herbestemming, zijnde het behoud van de huidige functie als kantoorgebouw of de omvorming tot woningcomplex.

Het Eeuwfeestgebouw is gelegen aan het Eeuwfeestplein. Ooit deed het gebouw dienst als hotel voor mijnwerkers, later werd het een lagere school en een ontmoetingscentrum. “Het voormalig logementshuis heeft een typische bouwtypologie (mijncité). Het gebouw heeft maar liefst 916 vierkante meter bewoonbare oppervlakte. Op dit moment is het een welzijnsgebouw in open bebouwing met kelders, gelijkvloers, twee verdiepingen en zolderverdieping, een tuin en een bijgebouw” zegt schepen Patrick Witters (CD&V). “Het pand is opgenomen in de inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen als vastgesteld bouwkundig erfgoed. Dit is dus geen volledige bescherming”.

580.000 euro

Je kan je kandidaat stellen tot uiterlijk 14 juni om 12 uur. Bij je kandidaatstelling dien je al aan te geven wat je plannen met het gebouw zijn. Een jury beoordeelt dan aspecten als de maatschappelijke meerwaarde en het beeldbepalend karakter van het gebouw. De herbestemming moet gerealiseerd zijn binnen een periode van 5 jaar. De verkoopprijs van het gebouw is vastgesteld op 580.000 euro. Meer informatie en je kandidaat stellen kan via www.beringen.be/gronden.