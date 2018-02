Eerste 'wolvenwandeling' lokt ondanks vrieskou 95 nieuwgierigen 26 februari 2018

02u39 0 Beringen In de vallei van de Zwarte Beek konden natuurliefhebbers gisteren een wandeling in het zogenaamde 'Wolvengebied' maken. In dit immense landschap streek onlangs immers de Duitse wolvin Naya neer. "Ondanks de vrieskou kwamen, verspreid over de twee wandelingen, toch nog 95 nieuwsgierigen uit verschillende provincies kijken", aldus Jan Loos van VZW Landschap.

De vallei van de Zwarte Beek strekt zich uit van Hechtel-Eksel via Beringen en Lummen tot Halen en Diest. Het is in het noordelijk gedeelte nabij kamp Beverlo dat Naya haar thuis zou hebben. "Ze zit daar intussen nog steeds, maar bleef al een maand onder de radar", aldus Loos. In deze regio is een aantrekkelijke mozaïek te vinden van hooilanden, moerassen, bosjes en graasweiden. Door de uitgestrektheid van de vallei, tot 55 vierkante kilometer, is de prachtige natuur intact gebleven. Dat betekent onder meer dat de landduinen en moerassige depressies nog te zien zijn.





De wandeling ging van start aan de uitkijktoren in recreatiedomein 't Fonteintje en uiteraard werd er onderweg veel gebabbeld over de bewuste wolf. Omdat deze vooral 's nachts leeft, was er geen kans om Naya te zien. "Het was ook geen zoektocht, we bleven netjes op de bewegwijzerde paden", aldus Loos. "Het viel me trouwens op dat ik geen enkele vraag over het gevaar van de wolf kreeg. Blijkbaar is het intussen wel duidelijk dat de wolf schuchter is en je geen schrik voor haar moet hebben."





Vrijdag start in Mol een reeks van dertien tot zeventien lezingen in heel Vlaanderen in het kader van 'Welkom Wolf'. In Genk (21 april) en mogelijk ook in Peer (datum nog te bepalen) komt de lezing ook naar de mensen.





Alle info hierover vind je terug op www.welkomwolf.be. (BVDH)