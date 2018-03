Eerste afbraakwerken aan collegesite 05 maart 2018

De eerste afbraakwerken en het archeologisch onderzoek aan de collegesite starten begin deze maand. Met de geplande bouw van het nieuw stadhuis, private woonvolumes, een ondergrondse parking, de verbouwing en uitbreiding van de bibliotheek en de aanleg van een nieuwe groene publieke ruimte investeert de stad hier de komende jaren om een nieuw stukje stad te creëren in Beringen-centrum. "Het archeologisch onderzoek op de site start eind maart en zou in mei klaar zijn. De start van de effectieve bouwwerken is voorzien in het najaar van 2018, na het bekomen van de omgevingsvergunning", laat Anne Wouters-Cuypers (CD&V), schepen van Stadsontwikkeling, weten. (BVDH)