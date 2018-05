Eén miljoen euro voor stelling schachtbok 08 mei 2018

Tegen mei 2019 moet de renovatie van de Beringse schachtbok op be-Mine een feit zijn. De renovatie moet nog beginnen, maar de stelling alleen al kreeg een kostenplaatje van één miljoen euro, verdeeld over het materiaal en de werkuren. In totaal kosten de werken aan de schachtbok 2,3 miljoen euro. Intussen is men twee maanden bezig met de opbouw van de stelling. De komende maanden wordt de schachtbok gestraald en opnieuw geschilderd in het grijs. Het beton rond de schachtbok wordt verwijderd. (BVDH)