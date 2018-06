Eén jaar cel gevraagd voor Marokkaanse West-Vlaming 07 juni 2018

Een 49-jarige man uit Menen riskeert een celstraf van één jaar voor verschillende diefstallen in de regio rond Tessenderlo.





De Marokkaanse man zou onder meer een tasje van Louis Vuitton hebben ontfutseld in een fitnessruimte en ging ook aan de haal met een laptop, wat door een getuige werd gezien. Verder brak de man in bij Adecco in Tessenderlo. Onder invloed van amfetamines werd hij achter het stuur aangetroffen door politie Beringen. Beklaagde heeft tal van veroordelingen opgelopen in het verleden. "Je moet nu niet komen beweren dat je geen dief bent", was de rechter streng. Intussen woont de man in West-Vlaanderen, omdat het in Limburg niet meer vlot liep. Werken gaat erg moeizaam. Zijn raadsman vraagt probatieuitstel.





(BVDH)