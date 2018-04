Educatief pakket maakt diversiteit bespreekbaar in kleuterklas 21 april 2018

02u50 0 Beringen Dankzij het 'Huis van Lou' kunnen Beringse kleuters voortaan spelenderwijs leren wat diversiteit nu eigenlijk is.

Het 'Huis van Lou' is een educatief pakket, bestaande uit 72 houten speelstukken. Daarmee kan je thuissituaties naspelen met een diversiteit aan personages, rekening houdend met heel uiteenlopende invalshoeken. En het is welkom, want volgens Goedele Beerten, kleuterjuf in vrije basisschool Mozaïek, was er weinig tot geen educatief materiaal om diversiteit in de klas bespreekbaar te maken. (BVDH)