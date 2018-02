Dubbele werken Stal onderwerp van discussie 20 februari 2018

Inwoners van Stal moeten in 2018 een heel jaar omrijden via Koersel. Oppositiepartij N-VA hekelt de coördinatie van de werken en vroeg gisterenavond op de gemeenteraad voor een beter overleg, zodat langdurige verkeersproblemen vermeden kunnen worden.





In november werd de Posthoornstraat volledig afgesloten voor wegenwerken en sindsdien moest men in Stal rond rijden via de Molendijk en de Steenstortstraat. Nu is men gisteren ook begonnen met werken aan de Molendijk. Hierdoor moeten inwoners van Stal verder omrijden via Koersel. "Als inwoner van Stal merk ik dat de verkeersdrukte fors toegenomen is sedert de werken. De samenloop van al deze werken zal voor nog meer verkeer op de Nieuwendijk zorgen", zegt Thijs Lemmens (N-VA). "Omdat in het najaar ook de tweede fase van de werken aan de Posthoornstraat gepland staan, moeten inwoners van Stal heel 2018 omrijden."





Schepen van Openbare Werken Jean Vanhees (CD&V) stelt dat de werken in de Posthoornstraat het aanbrengen van twee grote rioolbuizen door Aquafin omvat. "Het is onmogelijk om die werken uit te voeren zonder de straat af te sluiten, maar het omrijden verliep tot nu toe zonder veel problemen. We hadden gehoopt deze werken in maart af te ronden, door vertragingen mikken we nu op mei. Door de werken aan de Molendijk, moeten mensen vanuit Stal inderdaad verder omrijden, al betwijfel ik of dat zorgt voor een grote drukte op de Nieuwendijk. De twee werken zullen mekaar goed twee maanden overlappen. De tweede fase van de Posthoornstraat is voorzien in het najaar, maar dan zal ook de Molendijk terug open zijn." (BVDH)