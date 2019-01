Drone maakt inventaris van begraafplaatsen BVDH

29 januari 2019

Beringen zal de bestaande inventaris van de stedelijke begraafplaatsen updaten. “Hiervoor werd een firma aangesteld om met een drone nauwkeurige luchtfoto’s maken. Op basis van deze foto’s kan de firma alle contouren intekenen zoals graven en paden. Als het plan weer up-to-date is, kunnen we de database van de overlijdens terug koppelen aan elk graf,” zegt schepen van Facilitair Beheer Jean Vanhees (CD&V). Tijdens deze drone vluchten kan er wat geluidshinder ontstaan voor de omwonende en de bezoekers van de stedelijke begraafplaatsen. De planning is afhankelijk van het weer, de UV-index en de luchtvaartactiviteiten. Normaal zijn Beringen-Centrum, Beringen-Mijn en Beverlo op zondag 3 februari aan de beurt, op 9 februari volgen Korspel, Stal en Koersel, een dag later zouden Paal en Tervant aan de beurt zijn. 16 en 17 februari worden vrijgehouden.