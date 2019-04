Drieprovinciënroute op 2 juni BVDH

17 april 2019

14u50 0

Op zondag 2 juni kan je de mooiste natuurplekjes van Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen al fietsen ontdekken tijdens de drieprovinciënroute. Het is al de 33ste keer dat steden en gemeenten over de provinciegrenzen heen de krachten bundelen. “Je passeert via rustige wegen door de natuur de gemeenten Beringen, Ham, Tessenderlo, Meerhout, Laakdal en Diest. De geoefende fietser kan kiezen voor de route van 63 kilometer maar er zijn ook verkorte routes van 39 km,” vertelt Beringse schepen van Toerisme Werner Janssen (N-VA). “Bij elke startplaats kan je bovendien van een lekkere snack genieten om de nodige energie op te doen.” Vertrekken kan in Tessenderlo aan Ter Scoete, in Ham aan ’t Vlietje, in Beringen op Domein Paalse Plas, in Laakdal aan Kasteel Meerlaer en in Meerhout aan Zaal de Kapel. Inschrijven kost 4 euro en is mogelijk van 8 tot 15 uur.