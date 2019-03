Drie rijbewijzen ingetrokken bij actie tegen straatracen Toon Royackers

19 maart 2019

18u44 1 Beringen De lokale politie van Beringen, Ham en Tessenderlo heeft tijdens een actie tegen straatracen drie rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Koploper hierbij was een chauffeur die 152 per uur reed op de Hasseltsesteenweg in Beringen, waar 70 toegelaten is.

De snelheidscontroles vonden plaats langs de Hasseltsesteenweg, de Koerselsesteenweg, de Molendijk, de Paalsesteenweg en de Koolmijnlaan, allemaal in Beringen. In totaal werden 2.893 voertuigen gecontroleerd. 189 bestuurders duwden te hard op het gaspedaal. Er werden snelheden gemeten van 152 en 120 kilometer per uur waar 70 toegelaten is. Eén bestuurder vertoonde een nogal vrij agressieve rijstijl. Deze man werd achtervolgd tot op de autosnelweg waar hij 185 per uur reed.

Er werden tijdens de actie nog drie PV’s opgemaakt voor het ontbreken van geldige boorddocumenten. Twee andere bestuurders haalden in over een witte doorlopende lijn. Twee chauffeurs hadden de GSM in de hand terwijl ze met de wagen reden, en één chauffeur werd beboet voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.