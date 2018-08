Drie mannen riskeren zestien jaar voor moord uit 2001 27 augustus 2018

02u36 0 Beringen Drie mannen uit Beringen riskeren elk zestien jaar cel wegens de betrokkenheid van de moord op een 41-jarige drugsdealer uit Nederland. De man uit Bladel werd in 2001 door meerdere schoten in zijn woning om het leven gebracht.

Het cold case-team van de politie arresteerde de drie Belgen in 2016. Een van hen was de toen 35-jarige Avni K. uit Beringen, die in de gevangenis werd gearresteerd, nadat er een DNA-match was met een bloedspoor in het huis van het slachtoffer. Zeventien jaar bleef onduidelijk wie verantwoordelijk was voor zijn dood. Hij had drie schotwonden. Dankzij een getuige in de woning en getuigenverklaringen van vele buren konden politie en gerecht in Nederland een beeld krijgen van het misdrijf, maar het onderzoek leidde destijds niet tot de arrestatie van de gevluchte verdachten. Een DNA-match met de sporen van het misdrijf en een persoon in de Belgische DNA-databank in 2015 had de arrestatie van Avni K. tot gevolg. Twee andere verdachten uit Beringen, Serkan K. en Kemal K., meldden zich een paar dagen later bij de politie. Het is onduidelijk gebleven wie de dodelijke schoten gelost heeft. De mannen waren ten tijde van de ripdeal 20 jaar. (MMM)