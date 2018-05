Drie lijstaanvoerders bij VOLUIT 16 mei 2018

02u53 0 Beringen In willekeurige volgorde schuift de lijst VOLUIT Tijs Lemmens, An Moons en Bert Schoofs naar voren als lijstaanvoerders voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Opvallend, want de drie waren zes jaar geleden nog actief op verschillende lijsten (N-VA, Open Vld, VBLD).

VOLUIT is een open en lokaal toekomstproject dat breekt met de vertrouwde politieke cultuur om met één boegbeeld naar de kiezer te trekken. Zo wil het scoren met een cultuur waar de kracht centraal staat en het algemeen en lokaal belang primeert boven partijpolitiek. De drie lijstaanvoerders leggen elk hun eigen focus. "In een eerste fase zullen we voluit luisteren naar de burger. Als puur lokaal toekomstproject is het immers de ambitie van VOLUIT om te vertalen wat er dagelijks leeft bij de bevolking. Hiervoor werken we een participatief traject uit waarbij we via verschillende kanalen met de Beringenaar in gesprek zullen gaan", stelt mede-oprichter Rudy Heyligen. Volgens mede-oprichter Jan Vanhamel staat de partij open voor Beringenaren om mee als ambassadeurs in het toekomstproject te stappen. (BVDH)