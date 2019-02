Drie jaar geen dieren voor Beringenaar (41) die hond in eigen uitwerpselen liet leven BVDH

14 februari 2019

Een 41-jarige Beringenaar mag drie jaar lang geen dieren houden nadat op 23 juni 2016 een hond werd aangetroffen in zijn woning in Beverlo tussen zijn eigen uitwerpselen en urine, afval en zonder droge ligplaats. Bovendien had het beestje geen zicht op de buitenwereld en leefde hij zonder speelgoed of knaagmateriaal. Beklaagde werd een minnelijke schikking van 200 euro en een dienstverlening van 30 uren aangeboden, maar hij ging niet in op deze uitnodigingen. Ook zijn belofte om de garage op te ruimen, werd niet vervuld. Hij moet ook een boete betalen van 600 euro.