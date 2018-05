Drie jaar cel gevraagd na dolle vlucht voor politie 24 mei 2018

02u51 0 Beringen Een 43-jarige man uit Beringen en zijn 33-jarige kompaan uit Mol riskeren een celstraf van 37 maanden nadat ze op 22 maart dit jaar vijftig minuten lang met de wagen door Limburg knalden om de politie af te houden. "Ze hebben geluk dat er niet op hen geschoten is, recente feiten tonen aan dat dat al voor minder gebeurde", merkte de procureur gevat op.

De politie wou die dag in Leopoldsburg een controle doorvoeren. Het duo sloeg op de vlucht en keek naar niets of niemand meer om. "Op een bepaald moment stond er een combi dwars over de rijbaan. De agenten beseften dat de geviseerde wagen nog steeds de snelheid niet minderde. Ze moesten finaal een beetje vooruitrijden om een aanrijding te vermijden. Verschillende politiezones werden ingeschakeld... Even later gooide een passagier zelfs een krik uit de achterdeur. De combi's konden nog net hun stuur omgooien", vertelt de raadsvrouw van de agenten, die voor twee agenten 750 euro vraagt.





Uiteindelijk crashte de wagen in een gracht te Balen. Te voet werd het duo ingerekend. Naast de celstraf werd een boete van 16.000 euro per persoon gevorderd, alsook de verbeurdverklaring van Peugeot en krik. Vonnis op 13 juni. (BVDH)