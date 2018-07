Drie auto's in beslag genomen bij controleactie 20 juli 2018

02u38 0

Gisteren heeft de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo in samenwerking met de Vlaamse dienst voor verkeersbelastingen op de Beverlosesteenweg te Beringen een controleactie gehouden.





Negen bestuurders betaalden samen voor 2.743 euro aan achterstallige verkeersbelastingen. De auto van een tiende bestuurder werd in beslag genomen omdat hij een som van 3.567 euro aan achterstallige belastingen niet onmiddellijk kon betalen. De politie stelde een proces-verbaal op tegen een bestuurder die na een rijverbod de door de rechter opgelegde medische en psychologische proeven nog niet had afgelegd. Verder nam de politie ook twee auto's in beslag omdat er geen verzekering voor afgesloten was.





Andere vastgestelde inbreuken betroffen een verlopen autokeuring, het niet dragen van de veiligheidsgordel en het niet kunnen tonen van een geldig rijbewijs. (BVDH)