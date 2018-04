Doorbraak in dossier 'Bogaersveld' 05 april 2018

02u48 0 Beringen Het Spectrumcollege heeft de braakliggende groene zone op Bogaersveld ten noorden van de Scholencampus aangekocht van eigenaar NV Kastelet.

In totaal gaat het om een terrein van zo'n 2,5 hectare. "Niet alleen verzekert het terrein dat we kwaliteitsvol en doordacht kunnen uitbreiden, bovendien kan het fietspad naar het noorden van Bogaersveld een logischer tracé krijgen" , zegt Marc Robben, voorzitter van het schoolbestuur. "De aankoop van de noordelijke zone biedt de school de kans om samen met de Stad Beringen na te denken over de aanleg van een openbare parkzone dicht bij het centrum, de mogelijke inplanting van een randparking voor het sterk ontwikkelende stadscentrum en met verder onder meer een optimalere locatie voor het geplande skatepark."





(BVDH)