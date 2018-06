Domme dieven vergeten hun breekijzer 25 juni 2018

02u36 0

Aan de Laarbemdeweg in Beverlo bij Beringen werd afgelopen weekend ingebroken in het centrum voor volwassenonderwijs. De daders namen niets mee, maar zorgden wel voor een grote ravage in het gebouw. De domme dieven vergaten wel hun eigen breekijzer terug mee te nemen. De lokale politie nam die mee voor een onderzoek. (RTZ)