Dochter Helmut Lotti illustreert haar eerste boek Birger Vandael

04 april 2019

15u05 0 Beringen De Beringse Messalina Lotigiers (27) heeft voor het eerst een boek geïllustreerd. Ze zorgde immers voor de tekeningen in het boek ‘Het leven bruist eens draken vergruisd’ van Leen Dehouwer, alias Leine-Laura. Dat Messalina de creativiteit niet van vreemden heeft, is een understatement. Ze is immers de dochter van Helmut Lotti.

Ook voor Leine-Laura, zelf woonachtig in Diest, is het boek haar debuut. Het betreft een werk met helende sprookjes en gedichten voor volwassenen. Zelf noemt Leine-Laura het resultaat een nieuw geboren genre met een autobiografische tint. “De sprookjes reiken keuzemogelijkheden aan voor iedereen die in het leven door draken wordt gejend. Ik beschrijf zuivere liefde als de sleutel voor het oplossen van alle problemen, ook voor de actuele klimaatdiscussie”, aldus de schrijfster.

Messalina zorgt voor 42 kunstzinnige illustraties. “Haar tekeningen zijn werkelijk subliem en vormen een merkwaardig spiritueel samenspel met mijn rijmende en intuïtieve sprookjes”, looft Dehouwer haar jonge medewerkster. Zelf wenst de Beringse voorlopig in de schaduw te blijven. Het boek kost 20,50 euro. Je kan het online bestellen bij www.boekscout.nl of in eender welke boekenwinkel. Uiteraard is het boek ook te verkrijgen bij de schrijfster zelf, Leuvensesteenweg 148, Diest.