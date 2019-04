Dit jaar wel voor alle Beringse kleuters plaats in de kleuterscholen BVDH

08 april 2019

12u16 0 Beringen Vandaag ontvingen alle ouders van Beringse kleuters de school waarin ze zich tussen 6 mei en 24 mei kunnen inschrijven. Vorig jaar waren er ook nog 14 gezinnen (5%) die binnen hun 5 schoolkeuzes geen ticket hadden ontvangen. Dit probleem is toen in samenspraak met die ouders opgelost.

Tot en met 29 maart konden alle ouders hun kleutertje, geboren in 2017, elektronisch aanmelden voor 5 kleuterscholen in Beringen, dit in volgorde van hun voorkeur. “Zo krijgen alle ouders dezelfde kans om hun kind in te schrijven in een school naar keuze”, zegt schepen van Onderwijs An Moons (VOLUIT). “Dit aanmeldingssysteem wordt permanent gemonitord en geëvalueerd, en waar nodig bijgestuurd. Jammer genoeg botsen we soms wel op het maximaal aantal plaatsen dat een school kan aanbieden.”

Afstand tot de school

In tegenstelling tot vorige jaren werd voor de verdeling van de plaatsen niet alleen rekening gehouden met indicator en niet-indicatorkinderen, maar ook met de afstand dat de kleuter woont ten opzichte van de gekozen school. Een indicatorkind is een kind waarvan het gezin al een schooltoelage ontvangt voor andere kinderen binnen het gezin of waarvan de mama geen diploma secundair onderwijs heeft.

In totaal waren er 217 aanmeldingen voor kleuters geboren in 2017, waarvan 185 hun eerste keuze krijgen. Slechts twee kinderen moeten naar hun vierde voorkeurschool. Voor kleuters geboren in 2016 waren er 280 aanmeldingen. 234 kunnen naar hun eerste voorkeurschool. Zeven kinderen moeten naar hun vijfde school van voorkeur. Wie vragen heeft, kan zich wenden tot de dienst onderwijs.